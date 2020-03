Coronavirus en Argentina

Se confirmaron seis casos más de argentinos contagiado con coronavirus y suman 8 casos en el país.

Se trata de seis personas que se encuentran internadas en la Capital Federal, una mujer en la provincia de Buenos Aires y otra persona en Córdoba.

Cuatro de ellos son los que están internados en centros de salud de la Ciudad (y se suman a los dos confirmados el martes y el jueves). "Entre ellos se encuentra una mujer de 72 años y tres hombres de 44, 46 y 67 años", detallaron las autoridades sanitarias.

Uno de ellos sería pareja del joven de 23 años que quedó internado el jueves pasado tras confirmarse que tenía la enfermedad.

"Otro de los casos confirmados corresponde a una mujer de 63 años residente en la provincia de Buenos Aires y finalmente un caso de Córdoba, que se trata de un paciente masculino de 57 años", agregaron.

El comunicado oficial remarcó que "la situación es dinámica y los equipos técnicos nacionales como de las distintas jurisdicciones se encuentran evaluando en forma permanente los distintos escenarios epidemiológicos para brindar información oportuna y transparente basada en la evidencia".