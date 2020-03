Marcelo Gallardo, DT de River Plate. Reuters.

Marcelo Gallardo, con su voz aún algo tomada, con la garganta todavía desgastada por las anginas que lo tuvieron "varios días en cama y con mucha fiebre", descendió del micro en Tucumán con una buena actitud, muy positiva.

Es que el "Muñeco" entiende, que esa es la única forma de enfrentar de esta clase de partidos decisivos.

Sabe bastante de estas cosas, el exitoso DT Millonario.

Dijo: "Hemos estado en situaciones parecidas en las que tuvimos que ir a definir series fuera de casa y sin nuestra gente. No es algo que desconozcamos, ni será la excepción. No tenemos que desenfocarnos en lo que tenemos que hacer", planteó como objetivo, todavía con algunas líneas de temperatura dentro de "un mes bravo", que incluyó la cirugía por cálculos renales. Intentó, el entrenador, trazar una línea de pensamiento. Mirando hacia lo que será el encuentro ante Atlético Tucumán.

Sin querer pensar lo que pasé en la Boca, River intentará esta noche finiquitar la Superliga, para darle uno de los títulos que le faltan a la exitosa gestión de Marcelo Gallardo, aunque para no depender de nadie deberá ganar como visitante ante Atlético Tucumán, que no triunfa hace nueve jornadas.

El encuentro se disputa a partir de las 21.00 de este sábado en el estadio "Monumental José Fierro", y contará con el arbitraje de Patricio Loustau.



River tiene 46 unidades y pelea el título con Boca, su escolta que tiene 45 puntos y recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata, pero el elenco de Núñez corre con la ventaja de que si consigue una victoria se consagrará campeón de la Superliga.