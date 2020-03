Nueva detención del ex futbolista brasileño. Reuters.

La fiscalía de Paraguay ordenó una nueva detención para Ronaldinho y su hermano, por la portación de documentación apócrifa, con la cual ingresaron al país.





Pese a que en primera instancia habían sido beneficiados con la libertad por haber aportado datos a la causa, el Ministerio Público paraguayo ordenó que sean detenidos nuevamente.





Tras prestar declaración ante el juez que investiga la causa sobre su ingreso a Paraguay con documentación falsa, la fiscalía decidió la detención de Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira para que no salgan del país.

Ambos fueron trasladados a la Agrupación Especializada de la Policía nacional de Paraguay y allí esperarán la resolución de la fiscalía sobre el oficio del juez Mirko Valinotti.

Noticias relacionadas

La leyenda del fútbol y su hermano declararon ante la Procuraduría paraguaya la mañana del jueves. Señalaron que el empresario Wilmondes Sous Lira fue quien les proporcionó los documentos. Así, aquel hombre de negocios fue detenido por los uniformados.

Your browser does not support the video element.

Nueva detención del ex futbolista. Canal 26.

El legendario deportista llegó a Paraguay para promocionar diversos eventos. Debía estar en la presentación de un programa de asistencia médica gratuita destinada a menores de edad. Además, se esperaba que presentara su libro, 'Genio de la vida'.

Inicialmente iba a viajar por la inauguración de un casino, el II Palazzo, y Lira habría aprovechado el viaje ya programado de Ronaldinho para invitarlo al evento de la fundación.