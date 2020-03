Súper sexy, Karina Jelinek.

Ella es una de las reinas indiscutidas de las redes sociales.

No hay nada que ella publique, que no genere atención de miles y miles de sus seguidores; y esta vez no ha sido la excepción.

Karina Jelinek reapareció en Instagram y, además de mostrarse ultra sexy (tal como ya nos tiene bien acostumbrados), sacó a relucir un inusual enojo.

Noticias relacionadas

Y todo indica que tenía sobrados motivos para hacerlo.

En esta oportunidad la morocha se mostró muy dolida, y ciertamente enojada, con Moria Casán y su panel en el programa "Incorrectas". Jelinek sintió verdaderamente injustos los comentarios vertidos en el programa de la "One" y no se quedó callada.

Diosa total y viral en las redes.

Esto dijo Karina en su cuenta oficial de Instagram, y seguro habrá devolución y respuesta:

#Buenasnoches les cuento que tuve un hermoso día, gracias a Dios ! Pero lamentablemente estaba por la tarde en mi casa y vi de casualidad pork nunca estoy en ese horario el programa de #Moria #Incorrectas, programa que me agrada pork fui invitada y cuando estoy en casa lo veo, un programa de mujeres ... viendo que varias mujeres hablan de la nada de mi , descaradamente, debatiendo pork vivo en una casa con pileta , que el auto que tengo ( es un smart el mismo de hace 9 años) y muchas cosas más que ni quisiera recordar, mostrando imágenes de cuando filme el programa de #Divinacomida , en síntesis , no sabía que a

ciertas personas les molestaba que viva en una casa con mi familia que viene seguido , creo que tengo derecho , diciendo palabras capciosas de cuando estaba con mi ex ( hace 9 años) que ni idea de él y demás , en fin , me duele que estas mujeres que ni recuerdo el nombre de cada un de ellas pork las vi pocas veces en mi vida , hablen asi hacia otra Mujer , mas ahora !

Que tendríamos que apoyarnos en estos tiempos de tanta violencia , debo decir que me@puso muy triste y no entendí cómo personas se sientan en un programa hablar así de mi vida cuando no me conocen , ya sufrí cuando era chica que hasta me gastaban por mi nombre Olga y pork me decían “Boba “, ahora esto? Moria una mujer que admiro , me conoce desde mis primeros bailando , no entiendo. Me considero una Mujer fuerte pero cuando veo estas cosas me da impotencia que hablen asi sin saber ....imposible no ponerme mal....soy una persona súper alegre y positiva, no me siento en los programas hablar mal de nadie ni me paseo en la tele para eso , creo qué hay cosas más importantes para debatir no? Gracias a Dios #Nosoytoxica

Mirá su extenso posteo: