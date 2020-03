River vs. Atlético Tucumán, NA.

River desperdició hoy la posibilidad de lograr la primera Superliga de la fructífera gestión de Marcelo Gallardo al empatar 1 a 1 frente a Atlético Tucumán como visitante y permitir que Boca lo pase en la tabla de posiciones, en una de las definiciones más electrizantes del último tiempo.



La historia empezó contrariada para el "Millonario", porque Javier Toledo, de cabeza a los 20 minutos del primer tiempo, adelantó al "Decano" e hizo explotar a sus hinchas, que completaron las tribunas, y también a los de Boca en La Bombonera.

La tranquilidad momentánea para Gallardo volvió a los 34 minutos de esa primera mitad, cuando una triangulación entre Matías Suárez, Nicolás De la Cruz y centro de Milton Casco, terminó con el delantero cordobés conectando de primera para el 1-1.



El empate, hasta el descanso, le permitía ser campeón de la Superliga, porque Boca no podía vencer a Gimnasia de La Plata en "La Bombonera".



Pero el gol de Carlos Tevez obligaba a River a ganar, y si bien lo buscó hasta el final, se le escapó el título en la última fecha.



En el aire quedarán el gol anulado a Santos Borré en el primer tiempo -estaba habilitado- y dos jugadas que podrían haber sido sancionadas con penal por el árbitro Patricio Loustau sobre "Nacho" Fernández y Matías Suárez.

