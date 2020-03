Tevez marcó el único gol de partido, NA.

Boca, en un final sufrido y para el infarto, se coronó esta noche campeón de la Superliga, al imponerse por 1 a 0 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata, en la Bombonera, arrebatándole el título a River, que empató con Atlético Tucumán como visitante.

El experimentado capitán Carlos Tevez, con un bombazo desde la puerta del área, que superó la estirada del arquero Jorge Broun, marcó el tanto del triunfo boquense, a los 27 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, Boca trepó al primer lugar, con 48 puntos, uno más que el elenco "millonario", que quedó finalmente como escolta.

El "Lobo" de Diego Maradona resultó un duro rival para los dirigidos por Miguel Russo, aguantaron con la valla en cero gran parte del partido e incluso en el complemento contaron con chances de gol, paralizando corazones en la Bombonera.

