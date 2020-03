Lizzo.



La rapera Lizzo denunció a la aplicación de TikTok de discriminación cuando se dio cuenta que sus posteos donde aparecía con poca ropa, eran eliminados. Tras hacer esta denuncia por “discriminación corporal”, la aplicación salió a responderle, según consigna el medio The Guardian.

“Nos encanta la creatividad de Lizzo”, se justificaron. Asimismo, dejaron en claro que la decisión de bajar sus publicaciones, no fue tomada por su apariencia física, sino por el contenido explícito que compartía.

En este contexto, detallaron que algunos de sus posteos se consideraban de “gratificación sexual”.

En una de las grabaciones, Lizzo aparecía levantándose el vestido y dejaba ver su ropa interior. Su denuncia por “discriminación corporal” tuvo tanta repercusión que a TikTok no le quedó otra que dar marcha atrás con la medida. “Nos encanta la creatividad de Lizzo“, reconocieron.

Además, hay que recordar que a principios de enero, Lizzo decidió abandonar su cuenta Twitter, tras denunciar un constante acoso. “No puedo hacer más esta mier**. Demasiados trolls. Volveré cuando lo sienta”, reconoció en ese entonces.