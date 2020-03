Imágenes del velorio.

Kevin Granados Ayala (24) fue asesinado por un sicario el 15 de febrero de siete tiros en Villa 31, más precisamente en el pasillo de la manzana 115.

Casi una semana después, la familia recibió el cuerpo para realizar el velorio que se desarrolló en la casa de una de sus hermanas quien también vive en Villa 31, en la manzana 109.

En el velorio hubo música, cerveza, tiros al aire, remeras y un banner con la imagen del fallecido y el escudo de Alianza Lima, su club.

En el video se puede apreciar como el cajón fue llevado por un sector de la Villa 31 y musicalizado por un tema del grupo Chacalón y la Nueva Crema.

También en el material fílmico se pueden escuchar gritos, aplausos y disparos al aire.

Ayala tenía vínculos con la banda narco del "Loco César" Morán de la Cruz y su muerte es una de las tantas que da cuenta de la sangrienta pelea que hay entre las bandas.

No hubo denuncia por el asesinato, su familia sólo lo despidió con música y disparos al aire.