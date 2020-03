Coronavirus en Argentina.

Confirman la primera muerte en Argentina por coronavirus, de un paciente de 64 años que estaba internado en el hospital Argerich. Había viajado a Francia.

Según fuentes oficiales, el hombre estuvo en La Baliu, París, y regresó a la Argentina el pasado 25 de febrero, aunque en ese momento no presentaba ningún síntoma vinculado con el COVID-19.

El 28 de febrero comenzó a sentir "somnolencia, falta de apetito" tenía "fiebre de entre 39 y 40 grados, tos y dolor de garganta" y el 5 de marzo acudió al Hospital Argerich con un "cuadro de insuficiencia respiratoria que requirió asistencia mecánica inmediata".

Como antecedentes, presentaba diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal. El día 04/03 consulta en un efector público de la Ciudad de Buenos Aires, se interna en unidad de cuidados intensivos, requiriendo asistencia respiratoria mecánica.

Actualmente la jurisdicción sanitaria, está realizando la investigación epidemiológica, para detección de contactos estrechos.

También se supo que la esposa del paciente se encontraba en observación y que el hombre, desde su llegada al país, había tomado contacto con otras 16 personas, las cuales no habían evidenciado ninguna clase de síntomas.

Este viernes, el Ministerio de Salud había confirmado seis nuevos de casos de coronavirus, por lo que ya suman ocho las personas afectadas por esta enfermedad en el país.

A los dos pacientes confirmados, se sumaron en las últimas horas cuatro casos más en la ciudad de Buenos Aires, uno en la provincia de Buenos Aires y otro en Córdoba.

Los casos confirmados en la Ciudad están en cinco clínicas diferentes: dos de ellos están en la Agote y los restantes, en el Otamendi, el Británico, la clínica Santa Isabel y el Hospital Alemán.

En tanto, la mujer infectada de la provincia de Buenos Aires se encuentra en el Hospital Thompson de San Martín y el hombre cordobés está en el Hospital Privado de la capital provincial.

Junto con la persona fallecida, se trata de nueve casos "importados" los que se registran hasta el momento en la Argentina.

La epidemia del Coronavirus ya supera los cien mil afectados en todo el mundo y ascendían a 3.400 víctimas fatales, mientras que en la Argentina continuaban siendo ocho los casos.

La mayoría de los 102 mil casos que se registraban, más de 80 mil, corresponden a China, mientras que en los últimos días la expansión de la enfermedad causada por el coronavirus COVID-19 alcanzó a un total de 96 países.

En China, donde surgió el brote, ya son 80.651 casos, mientras que murieron 3.070 personas.

La situación se tornaba dramática en Italia donde se registraron ya 5.833 casos y se produjeron 277 muertes.

También, entre los países más afectados, se encuentran Irán, con 124 muertos y 4.747 casos confirmados y Corea del Sur, con más de 7.000 casos diagnosticados y 46 muertes.