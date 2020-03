Uno de los jóvenes atacados. Canal 26.

Este domingo en horas de la mañana se produjo una batalla de adolescentes que pasaron directamente de la disco al hospital. Según pudo constatar CANAL 26, presente en el lugar del hecho, un grupos de hombres y mujeres venían de enfrentarse en un boliche y volvieron a cruzarse en el hospital Argerich, donde se estaban atendiendo tras las peleas.

Debió intervenir la Policía de la Ciudad.

"Él es mi cuñado, ellos estaban comiendo panchos frente a boliche de San Telmo y vinieron unos chicos a insultarlos", dijo una de las chicas del grupo que dijo ser atacado.

Noticias relacionadas

Por su lado, uno de los jóvenes que terminó ensangrentado por la golpiza, dijo ante las cámaras de CANAL 26 sobre los atacantes: "Ellos salieron del boliche haciendo quilombo, los sacaron los patovicas. Después se fueron y le pegaron a un taxi, le rompieron el vidrio".

Y continuó: "Un amigo mío les dijo 'Eh, ¿por qué con el taxi?' y ahí se le vinieron todos al humo y le empezaron a pegar, eran como ocho. Entonces nos metimos para que no lo maten".

También habló la novia del ese joven agredido: "Aquel que está allá (señalando a uno de los jóvenes) me pegó un botellazo en la cara y me empezó a patear, nos pegaron a todos".

"Estaban alcoholizados", dijo otra chica del grupo de jóvenes atacados.

Your browser does not support the video element.

Canal 26 en el Hospital Argerich tras las agresiones.

Todo indica que a este primer grupo de jóvenes los golpearon porque quisieron defender al taxista que también había sido agredido.

En la puerta del Hospital Argerich también estaba el otro grupo, que supuestamente comenzó con los golpes y el ataque. CANAL 26 también habló con ellos.

"Quilombo de boliche, como en todos los boliches, y nada... pasó esto", dijo uno de los jóvenes que estaba fuertemente custodiado por la Policía frente al nosocomio.

Consultado sobre la dinámica de los hechos, negó totalmente la versión de los otros jóvenes de que habían sido sacados del boliche y que luego comenzaron a agredir al taxista.

El caso presenta luces y sombras y cada grupo presenta su propia versión de lo sucedido.