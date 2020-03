Coronavirus, REUTERS.

La epidemia del coronavirus ya supera los cien mil afectados en todo el mundo y ascendían a 3.802 víctimas fatales.

La mayoría de los 109.785 mil casos que se registraban, más de 80.600 mil, corresponden a China, mientras que en los últimos días la expansión de la enfermedad causada por el coronavirus COVID-19 alcanzó a un total de 96 países.

En China, donde surgió el brote, ya son 80.695 casos, mientras que murieron 3.646 personas.

Noticias relacionadas

Aquí, el mapa interactivo con la actualización al instante sobre el Coronavirus.

La situación se tornaba dramática en Italia donde se registraron ya 5.883 casos y se produjeron 233 muertes.

También, entre los países más afectados, se encuentran Irán, con 194 muertos y 6.566 casos confirmados y Corea del Sur, con 7.324 casos diagnosticados y 50 muertes.

EN ARGENTINA, PRECAUCIÓN POR VIAJES AL EXTERIOR



El Ministerio de Educación recomendó a estudiantes, docentes y personal no docente que no asistan por dos semanas a establecimientos educativos en caso de haber viajado a áreas de circulación del Coronavirus COVID-19 a pesar de no presentar síntomas.

La recomendación de la cartera educativa conducida por el ministro Nicolás Trotta es que "permanezcan en el domicilio sin concurrir al establecimiento y evitar el contacto social por 14 días".

La medida incluye hasta el momento a quienes hayan viajado a China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania, aunque la lista podría extenderse si así lo indica el Ministerio de la Salud de la Nación y cada jurisdicción será la encargada de justificar el ausentismo.

Trotta explicó también que se están tomando todas las medidas necesarias para evitar que el coronavirus afecte la salud de niñas y niños, por lo que pidió a "padres, madres y docentes que acompañen en esta etapa de prevención".