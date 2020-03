El "no saludo" a la Canciller alemana.

El imparable avance de la epidemia mundial de Coronavirus provoca cambios permanentes en las costumbres de la gente, ante la imperiosa necesidad de prevenir más contagios y evitar que se transforme en una auténtica pandemia.

Con este marco, de clara emergencia y alerta mundial, una de las costumbres que deben ser cambiadas a la fuerza es la del saludo diario entre las personas.

El "saludo de Wuhan", el toque de un codo contra otro, es una de varias nuevas maneras de decir ‘hola’ sin dar el apretón de manos.

Pueden ser maneras diferentes, incluso muchas son creativas, pero todas tienen el mismo objetivo: evitar el contagio del nuevo coronavirus, que puede ocurrir a partir del contacto interpersonal.

Así se saludan en China.

Desde la canciller alemana Angela Merkel, cuyo caso quedó registrado en video, hasta ciudadanos comunes de varios lugares del mundo donde el covid-19 ha golpeado especialmente, inventaron saludos con el codo, con los pies o simplemente con movimientos de cabeza tomando un poco de distancia, para de esa forma detener la propagación de este virus que ya ha llegado a más de 50 países alrededor del mundo.

Prevención inesperada. Euro News.

Todo vale, si se trata de evitar la mega propagación de esta temida enfermedad que tiene en vilo al planeta en su conjunto.

En las calles de China.

También en el fútbol.