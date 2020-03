Avance del Coronavirus en China. Reuters.

Un hombre de 36 años de edad murió a consecuencia de una insuficiencia respiratoria por coronavirus Covid-19 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia china de Hubei, cinco días después de haber sido dado de alta de un hospital hecho para frenarel brote.

El paciente, identificado como Li Liang, entró al hospital el pasado 12 de febrero y fue dado de alta dos semanas después bajo la condición de permanecer en cuarentena durante 14 días, según el periódico, que cita a medios locales.

De todos modos, dos días después de salir del hospital, el hombre volvió a sentir algunos síntomas y el 2 de marzo fue enviado de nuevo al centro sanitario, donde certificaron su muerte el mismo día.

El certificado de defunción hecho por la comisión de salud de Wuhan indica que la causa directa de su muerte fue el Covid-19, según el rotativo.

Las muertes por coronavirus en China crecieron en las últimas 24 horas en 31 personas -7 fallecimientos menos que en el recuento del día anterior- hasta sumar en total 3.012 fallecidos, informó hoy la Comisión Nacional de Salud.

Todas las muertes se dieron en la provincia de Hubei, de las cuales 23 se produjeron en Wuhan, que permanece en cuarentena desde el pasado 23 de enero.

Se contaban además 139 nuevos casos confirmados, 134 de ellos en Hubei, lo que eleva a 80.409 el número de infectados detectados en China.

De acuerdo a datos oficiales, 52.045 pacientes han sido dados de alta desde que comenzó la epidemia, y se ha realizado seguimiento médico a más de 669.025 personas que han estado en contacto cercano con los infectados, de las cuales 32.870 siguen bajo observación.

La prioridad del Gobierno chino es ahora "protegerse contra la importación" de contagios desde otros países tras varios días consecutivos con más nuevos casos de Covid-19 detectados fuera del país que en China, donde también ha crecido la preocupación por las recaídas.

Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden estar acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea (dificultad para respirar).

Avanza la epidemia en China, Reuters.