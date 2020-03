Coronavirus, REUTERS.

El director de Protección Civil, Angelo Borrelli, confirmó que son ya 366 muertos y 6.387 los infectados por el coronavirus en Italia, lo que supone un incremento récord en un solo día.

En concreto se contrastaron 1.492 nuevos casos en solo 24 horas, mientras que las muertes pasaron de 233 a 366, explicó Borrelli en rueda de prensa recogida por la prensa italiana, informó DPA.

El balance incluye además un total de 622 personas curadas, 33 más que el sábado.

El número total de personas con coronavirus confirmado en Italia sumando infectados, muertos y curados llega a 7.375.

Por regiones, Lombardía sigue siendo la zona más afectada, con 267 fallecidos -el 72,9 por ciento del total-, seguida de Emilia Romaña con 56 y Véneto con 18, mientras que otras seis regiones han contabilizado entre 1 y 7 fallecidos.

CONTROLES EN ITALIA.

El balance incluye además 650 personas en cuidados intensivos, 291 más que el sábado. De ellos, 399 están en Lombardía (40 casos más en las últimas 24 horas).

Además hay 3.557 pacientes hospitalizados con síntomas y 2.180 en aislamiento domiciliario.

El director del Instituto Superior de Sanidad, Silvio Brusaferro, explicó que la mayoría de los fallecidos son pacientes ancianos."El 60 por ciento tiene más de 80 años y patologías crónicas previas", dijo.

Sin embargo, aseguró, tienen una mortalidad más baja que el mismo grupo de edad que en China según los datos proporcionados.

Brusaferro subrayó la importancia de la prevención y dijo que "no hay ninguna zona completamente inmune en Italia.

"Hay partes de Italia donde actualmente el virus circula menos. Depende de nuestro comportamiento cuánto circulará. Las medidas de distanciamiento social son decisivas", resaltó.