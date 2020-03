Coronavirus, REUTERS.

El número de casos de coronavirus en España se sitúa en 589 y las víctimas mortales llegan a 17, después de registrarse siete nuevas muertes.

En Madrid murieron en las últimas horas tres hombres de 73, 77 y 88 años; en el País Vasco tres mujeres de 92, 88 y 87 años; y en Aragón falleció un paciente de 85 años que se encontraba ingresado en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza.

Tras la reunión del Comité de Seguimiento de la evolución del coronavirus, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que "España continúa en fase de contención" de la enfermedad y subrayó que el aumento de casos diarios es "el esperado", consignó la agencia DPA.

A la vez, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguró que "no hay una situación descontrolada" de la enfermedad en España.

Los datos facilitados por Simón dan un total de 589 casos de coronavirus en España y en todas las comunidades autónomas, sin casos en Ceuta ni Melilla.

GENTILEZA 24H.

Madrid lidera el ranking de casos de coronavirus con 202 casos, seguida del País Vasco (102), La Rioja (55), Cataluña (49), Comunidad Valenciana (37), Andalucía (35), Castilla y León (22), Canarias (17), Castilla-La Mancha (15), Aragón (13), Cantabria (12), Baleares (8), Extremadura (6), Galicia (5), Navarra (3) y Murcia (1), según los datos facilitados por Sanidad.

Illa explicó que, aunque hay un "incremento de casos", el foco de sus actividades "tiene que ser la contención" e informó que están "concentrando los esfuerzos" en tres zonas: Madrid, País Vasco y La Rioja, donde se registran el 60% de los casos.