Conferencia de prensa, Larreta y Quirós.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió a la población de la Ciudad que colabore y remarcó que es "importante" que toda persona que haya viajado a los países en los que circula el Coronavirus permanezca en sus casa durante catorce días.

"Es muy importante que permanezcan en sus casas. Que colaboren", expresó Rodríguez Larreta en referencia a quienes hayan viajado a China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania.

En conferencia de prensa y junto a su ministro de Salud, Fernán Quirós, el mandatario porteño confirmó que hasta el momento hay doce casos de Coronavirus en el país, nueve de ellos en la Ciudad de Buenos Aires.



Rodríguez Larreta resaltó que "hay una buena coordinación" en cuanto a la contención de la enfermedad entre los Goibiernos nacional y porteño.

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.



"Tenemos 9 casos en la Ciudad, se está siguiendo el protocolo. También 70 en cuarentena. A los que estuvieron en los ocho países más afectados les pedimos que colaboren permaneciendo en sus casas, son quince días sin contacto con otra gente. Si en ese periodo hacen fiebre, tienen que llamar al 107 ", dijo Larreta y advirtió que desde la administración redoblaron la cantidad de operadores para atender las consultas.



"El SAME va a buscarlos a la casa y se los atiende en un proceso de aislamiento. Los últimos casos detectados llamaron al 107 ".

Asimismo, destacó que están dispuestas las medidas para que aquellos que deban aislarse por haber estado en las zonas de circulación viral intensa no tengan problemas con las faltas a la escuela o la universidad o en el trabajo. "Estamos trabajando bien en coordinación con el gobierno nacional. Estamos tomando todos los recaudos necesarios".