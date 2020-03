Foto de la superficie marciana, NASA.

Se necesitaron más de 1.000 imágenes con 1.800 millones de píxeles componen la panorámica de mayor resolución de la superficie de Marte, gracias al teleobjetivo de la cámara del mástil del rover Curiosityde la NASA.

Al mismo tiempo, la lente de ángulo medio de la cámara permitió producir una segunda vista de casi 650 millones de píxeles que incluye la plataforma del rover y el brazo robótico. Ambas panorámicas muestran Glen Torridon, una región al lado del Monte Sharp que Curiosity está explorando. Fueron tomadas entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre de 2019, cuando el equipo de la misión estaba de vacaciones de Acción de Gracias.

Con pocas tareas que hacer mientras esperaba que el equipo regresase y proporcionase sus siguientes comandos, el rover tuvo la oportunidad de obtener imágenes de su entorno desde el mismo punto de vista varios días seguidos.

Curiosity necesitó más de seis horas y media durante cuatro días para capturar las tomas individuales. Los operadores de Mastcam programaron la compleja lista de tareas, que incluía señalar el mástil del rover y asegurarse de que las imágenes estuvieran enfocadas. Para garantizar una iluminación constante, limitaron las imágenes entre el mediodía y las 2 p.m. hora local de Marte cada día.

"Mientras muchos en nuestro equipo estaban en casa disfrutando del pavo, Curiosity produjo este festín para los ojos", dijo Ashwin Vasavada, científico del proyecto Curiosity en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, que lidera la misión Curiosity. "Esta es la primera vez durante la misión que dedicamos nuestras operaciones a un panorama estéreo de 360 grados".

En 2013, Curiosity produjo una panorámica de 1.300 millones de píxeles con ambas cámaras Mastcam; Sus cámaras de navegación en blanco y negro, o cámaras de navegación, proporcionaban imágenes del propio vehículo. Los especialistas en imágenes ensamblan cuidadosamente los panoramas de Marte creando mosaicos compuestos de imágenes individuales y combinando sus bordes para crear una apariencia perfecta.