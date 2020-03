El torneo estadounidense, suspendido.

El torneo de tenis Masters de Indian Wells, el cual se iniciaba esta semana, fue suspendido tras confirmarse un caso de Coronavirus en el Valle de Coachella, en California, Estados Unidos.

El departamento de salud pública del condado de Riverside declaró una emergencia de salud pública para las ciudades del desierto que está a poco más de 170 kilómetros al este de Los Ángeles, lo que incluye Indian Wells, donde se lleva a cabo el tradicional torneo de la ATP y WTA, que se tenía que iniciar este miércoles y se iba a desarrollar durante dos semanas.

Davis Agus, profesor de medicina e ingeniería biomédica de la Universidad del Sur de California, advirtió, en declaraciones publicadas por el sitio de ESPN, que "hay un riesgo demasiado grande en este momento para la salud pública en el área del condado de Riverside como para tener una concurrencia de ese tamaño".

Noticias relacionadas

El experto consideró que el torneo en el que iban a participar tenistas top como Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams, Naomi Osaka y Coco Gauff "no es de interés público de aficionados, jugadores y residentes de la zona".

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV