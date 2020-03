Economía argentina.

El riesgo país de Argentina se disparaba el lunes 403 puntos básicos a 2.829 unidades, a las 09.55 hora local (1255 GMT), afectado por una marcada corriente vendedora ante una rápida propagación del coronavirus que afecta la economía mundial.

Los precios del crudo anotaron su peor día en casi tres décadas y las acciones mundiales se derrumbaban.

El riesgo país argentino, que cerró 2019 a un nivel de 1.770 puntos, había alcanzado un nivel de casi 2.600 puntos en septiembre pasado.

Las principales bolsas de Europa operaban a media rueda con fuertes bajas generalizadas de hasta el 8,9% en sus valores debido a la caída en el precio del petróleo y el avance del coronavirus.

Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos continuaban también en caída esta mañana, con rendimientos que son los más bajos de su historia.

Según datos de la agencia Bloomberg, el bono a 30 años registra un rendimiento de 0,87%, 12 décimas porcentuales menos que anoche, cuando por primera vez en la historia se ubicó por debajo del 1% anual.

Por su parte, el bono a 10 años rinde 0,46% anual, 2 décimas menos que anoche; y el mismo activo a 2 años contabiliza una renta de 0,29%, 4 décimas por debajo del valor de ayer.