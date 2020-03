Fachada del colegio.

El colegio Buenos Aires School de Villa del Parque confirmó que uno de los padres de alumnas que concurren a la primaria del establecimiento, padece coronavirus. El mismo emitió un comunicado para traer calma a las familias.

En la ciudad de Buenos Aires hay 9 casos confirmados de coronavirus y 10 pacientes en estudio, de acuerdo al parte informado hoy por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Salud, Fernán Quirós.





"Pedimos que ante los primeros síntomas, sobre todo para las personas que vinieron de viaje de los países en los que está circulando el virus, que colaboren quedándose 15 días en su casa", pidió Larreta y recordó que se dispuso el teléfono 107 para alertas sobre cualquier posible caso positivo.

EL COMUNICADO DEL COLEGIO:

"Estimadas familias:

Damos aviso a la comunidad educativa del B.A.S. que nos dieron conocimiento recientemente que se ha registrado un caso de CORONAVIRUS CAVID-19 positivo en un padre de alumnas de Nivel Primario.

Expresamos que el paciente se encuentra bien y evolucionando favorablemente.

Nos hemos comunicado con el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes están en contacto permanente con nosotros, asesorándonos en lo que necesitemos.

Por el momento las niñas conviventes no presentan diebre. Se ha activado el protocolo de ailamiento como se recomiendo en estos casos y no concurrirán a la Institución.

Pedimos colaboración a las familias para que tomen las medidas de higiene necesarias en el hogar y estar atentos si sus hijos presentan fiebre o síntimas respiratorios. En ese caso no enviarlos a la escuela.

Dsde el B.A.S. estamos tomando todas las medidas sanitarias correspondientes. Es nuestra tarea informar y generar conciencia, conteniendo a los alumnos y generando buenos canales de comunicación para llevar tranquilidad a las familias.

Seguiremos en contacto para brindarles la información necesaria conforme nos indiquen las autoridades de salud para informar y no alarmar así realizar la prevención necesaria".