Acciones argentinas.

La bolsa de Argentina se derrumbaba el lunes más de 13%, siguiendo a los mercados globales, debido a la huída de los inversores ante el temor de que el brote de coronavirus castigue a la economía mundial.

La preocupación por la propagación del virus arrastró al índice bursátil S&P Merval de Buenos Aires a ceder hasta un 14,14%, a 30.241,51 unidades a minutos de su apertura.

Todos los mercados del mundo presentan fuentes pérdidas de negocios.

En medio de tanta adversidad externa, el Gobierno del presidente Alberto Fernández busca avanzar en una millonaria reestructuración de deuda soberana por unos 100.000 millones de dólares.

A su vez, el riesgo país de Argentina, medido por el banco JP.Morgan, se movía en la zona de los 2.800 puntos, su máximo desde junio de 2005.

Las principales bolsas del mundo se desplomaron y tuvieron que suspender sus operaciones debido a la caída en el precio del petróleo y el avance del coronavirus.



La acción de YPF se destaca entre sus pares por el tamaño de sus pérdidas, que tocaron una caída de más de 23% en la apertura del mercado, para luego bajar hasta 20% al mediodía.

El papel de YPF perdía 16,99% pasadas las 10 de la mañana, pero no estaba sola.

Prácticamente todos los papeles de empresas argentinas estaban en rojo. La acción de Grupo Financiero Galicia caía 10,56%, la de Banco Macro 15,13%, Transportadora de Gas del Sur 3,85%, Despegar.com 8%, Mercado Libre 10,5%, Grupo Supervielle 2,34%, BBVA Argentina 10,29%, Pampa 2,89%, entre otros.



La bolsa de valores de Nueva York abrió hoy con una baja en su principal índice, el Dow Jones Industriales, que descendía 7,29% hasta los 23.979,90 puntos, lo que provocó la suspensión de las operaciones.

Del mismo modo, tanto el índice S&P 500 como el indicador compuesto del mercado tecnológico Nasdaq retrocedían 6,86% al momento de la suspensión, de acuerdo con datos de la agencia Bloomberg.

La Bolsa de Valores de San Pablo, la mayor de América latina, activó el sistema "circuit braker" y frenó por 30 minutos los negocios, luego de caer el índice Bovespa más de 10% en la apertura.

El índice Bovespa cayó 10,02 por ciento a las 10.30 hora local, a los 88.178 puntos.

Se espera que este desplome generalizado afecte las operaciones tambièn en el Merval de Buenos Aires que abre la rueda a las 11.