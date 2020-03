Local Italy en Córdoba donde los comensales han sido discriminados.

Una pareja de jóvenes terminó la cena en un restaurante de Córdoba de una pésima manera: descubrieron que la moza los tildó de forma discriminatoria en el ticket con que les cobró una ensalada de frutas.

Leonardo y Edgar cenaron en la noche del pasado domingo a un local llamado "Italy", donde pidieron ñoquis, tiramisú y una ensalada de frutas. Al momento de pagar y retirar la ensaladas de frutas para llevar, todo iba bien hasta que recibieron el ticket, en que se leía "ensalada de frutas para llevar para los putos".

"Vos hacés el pedido y pagás todo. Compramos el menú con un postre y como estábamos apurados, pedimos el postre para llevar", relató Edgar. "Le dijimos a la chica que lea el ticket. No me voy a olvidar nunca su cara de 'me quiero matar'", describió sobre la empleada que los discriminó.

En un descargo en Facebook, Leonardo mostró su indignación: "Se me nubla el pensamiento cuando intento creer que aún existe gente con tanta bronca y odio a un pibe común, como yo, que solo intentó comer ñoquis y ensalada de frutas. ¡Más empatía con el prójimo por favor!".



La pareja confirmó que desde el restaurante llamaron dos veces para pedir disculpas. "Este lunes a la mañana nos llamaron de la gerencia. Nos quisieron reintegrar lo que habíamos gastado", indicó Edgar. Sin embargo, están decididos a ir al INADI. "Seguramente vayamos entre este lunes y el martes", anticiparon.