Productores agropecuarios nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizan una feria de alimentos frente a la sede central de la Sociedad Rural Argentina, en rechazo al cese en la comercialización de granos por cuatro días convocado por las entidades que conforman la Mesa de Enlace.

La actividad tiene lugar en Avenida Sarmiento 2700, ciudad de Buenos Aires.

“Quienes hoy llaman al paro por un aumento de 3 puntos porcentuales, solo aplicable a los 2.600 más concentrados empresarios de la soja, no tienen ningún interés ni compromiso con la situación de los medianos y pequeños productores y productoras”, manifestó la UTEP a través de un comunicado.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

En el documento la organización respaldó el nuevo régimen de retenciones que "bendice impositivamente a más del 70% de los productores sojeros, además de impulsar y apoyar las economías regionales".

A su vez, reclamaron una "redistribución tanto de las riquezas obtenidas de nuestro territorio, como también del acceso a la tierra para las manos de pequeños y medianos productores y productoras".

"Es la única alternativa para un proyecto de desarrollo nacional que ponga en el centro del debate el Buen Vivir de nuestro Pueblo, y no la rentabilidad del 1% que representa los intereses del capital concentrado nacional y transnacional", aseguró la UTEP.