Javier Milei

El economista Javier Milei habló en exclusiva con Eduardo Serenellini en Radio Latina (FM 101.1) en medio de las bruscas caídas en las Bolsas de nuestro país y del mundo.

“Lo que sucede es que, como el coronavirus está impactando en China, y China es uno de los grandes jugadores a nivel mundial y la actividad económica se está retrayendo, baja la demanda de insumos energéticos. Como el petróleo es el más significativo, se está viendo una baja en el precio del petróleo”, inició.

“Las medidas ante las bruscas caídas tienen que ver básicamente con el problema de que, al producirse una retracción en China y al producirse eventos de pánico, el susto de la gente conduce a una situación en el que el nivel de actividad cae y, por ende, se revalorizan algunas monedas o el oro, y los activos vinculados al riesgo y a la actividad, se deprecian. Es una respuesta ante el riesgo global. Los inversores van en busca de activos de gobiernos solventes. Por ejemplo, demandan bonos del tesoro norteamericano, te demandan dólares, te mandan oro y la contracara es que los activos financieros se desploman”, continuó.

“Argentina, que está al borde de declarar el default, obviamente los activos argentinos van a estar mucho más golpeados. En el fondo, el problema central es cuando los individuos entran en pánico”, aseguró.

“En estos tiempos, se consume mucho menos. Solo crece la demanda de algunos productos. Ahi se sienta la baja de la caída del empleo y la actividad económica. Es un típico comportamiento de pánico. Estas situaciones tienden a generar deflación. Ahi los bancos centrales se ponen muy alerta y comienzan a emitir dinero”, explicó.