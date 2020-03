Marcha por el día de la Mujer

Movimientos de mujeres y de la diversidad de todo el país llevaron a cabo el cuarto paro internacional feminista con movilizaciones, actos y marchas para reclamar aborto legal, seguro y gratuito y en contra de las violencias de género.

La jornada de este lunes, tras las celebración del #8M de este domingo, estuvo signada por la nueva aparición de la llamada "marea verde", que se exterioriza para hacer sentir la voz de todas y cada una de las mujeres a lo largo y ancho de la Argentina y otras partes del mundo.

Bajo el lema “La deuda es con nosotres, ni con el FMI, ni con las iglesias”, se realizó una movilización desde Plaza de Mayo hacia el Congreso Nacional para exigir aborto legal, seguro y gratuito, al tiempo que lo propio se replicó en otras ciudades del país.

El colectivo Ni Una Menos señaló que “este 9 paramos y nos movilizamos porque la deuda es con nosotras y nosotres porque no aceptamos el ajuste del FMI, ni que la deuda se pague con los despojos extractivistas de nuestros territorios”.

“Este 8 y 9 es plurinacional, junto al movimiento transfeminista decimos basta al racismo y a la explotación de nuestra precariedad y de nuestro trabajo gratuito de cuidados”, señalaron y agregaron: “Esta huelga general feminista internacional productiva y reproductiva es contra todas las violencias y porque luchamos hasta que valga la pena vivir".

Las mujeres tomando las calles, Reuters.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito señaló su adhesión a la medida y sostuvo en su cuenta de Facebook: "Nos organizamos para denunciar las crueldades e injusticias del sistema patriarcal que obliga a niñas a ser madres y nos impone la maternidad y el espacio doméstico como único destino".

La marcha por los derechos de la mujer, Canal 26.

Llamó a "terminar con la clandestinidad y las muertes por abortos inseguros" y agregó que "el Congreso nos debe una ley que es una deuda de la democracia".

Por su parte, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que, junto a las funcionarias de su cartera adherirán al paro porque, señaló, “ejercemos la función pública como trabajadoras”.

Las mujeres se expresan en el Congreso, Canal 26.

En tanto, la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) adhirió al paro mundial de mujeres y diversidades con la convocatoria a una Jornada Nacional de Lucha, que incluirá "una huelga productiva y reproductiva de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries y marchas en todo el país".

El poder femenino por sus derechos, Reuters.