Se dieron a conocer imágenes de cámaras de seguridad que muestran el momento después del crimen de Brenda Micaela Gordillo, quien fue asfixiada y calcinada el pasado 1 de marzo por su novio, Naim Vera, un brutal femicidio que conmocionó a Catamarca y a todo el país.

Las cámaras de seguridad de un comercio cercano al domicilio donde murió la chica, en Ayacucho 68, en la capital provincial, muestras como Naim -vestido con una bermuda beige y remera gris- sale en varias ocasiones tras cometer el crimen hasta el contendor de basura en la calle para deshacerse de los restos de Brenda.

En una las imágenes, puede verse a Naim cuando sale caminando del departamento a las 7.30, abre el contenedor y tira una bolsa dentro, lo que serían parte de los huesos de la joven que fueron desprendidos mientras la prendía fuego en una parrilla al fondo de la vivienda.

Más tarde, a las 8.13, puede observarse al femicida con una canasta, en la cual colocó las cenizas junto con algunos huesos de los pies y manos de Gordillo, indicaron fuentes de la investigación.

Estos registros fílmicos serán incorporados a la causa en la que Naim está imputado por "homicidio doblemente calificado".

Si bien en el video no puede verse el rostro del joven, ya que un toldo impide la visión, éste coincide con la investigación realizada y con el resto de las imágenes obtenidas de un cajero automático ubicado frente al contenedor.