Los partidos PSG-Borussia Dortmund y Valencia-Atalanta por la Champions League se jugarán a puertas cerradas, el torneo de tenis Master 1000 de Indian Wells fue suspendido y las eliminatorias asiáticas de fútbol para Qatar 2022 fueron postergadas, en prevención por el avance del coronavirus.

El encuentro entre el conjunto galo y Dortmund, por la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, se disputará el próximo miércoles a las 17 (hora argentina) luego que en la ida los alemanes se impusieran 2-1. La novedad es que se disputará a puertas cerradas por la epidemia, según confirmó hoy la policía de París.

Mientras que el partido entre Valencia y Atalanta se jugará este martes desde las 17 (hora de Argentina) en el estadio de Mestalla, con transmisión de la señal de cable Fox Sports 3, a puertas cerradas debido al coronavirus.

En el choque inicial, el equipo italiano consiguió una goleada por 4-1, el pasado 19 de febrero en el estadio Giuseppe Meazza, de Milán, con los futbolistas argentinos Alejandro Gómez -ex Arsenal y San Lorenzo- y José Palomino -ex San Lorenzo- como titulares.

En tanto que el torneo de tenis Master 1000 de Indian Wells, que debía comenzar este lunes, fue suspendido tras detectarse un caso de coronavirus en el condado de Riverside, donde se declaró la emergencia sanitaria.

"Estamos muy decepcionados de que el torneo no se lleve a cabo, pero la salud y la seguridad de la comunidad local, fanáticos, jugadores, voluntarios, patrocinadores, empleados, vendedores y todos los involucrados en el evento son de suma importancia", dijo Tommy Haas, el director del torneo.

Según se comunicó oficialmente, "el Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside ha declarado una emergencia de salud pública para el Valle de Coachella luego de un caso confirmado localmente de coronavirus (COVID-19)".

"Como resultado, el BNP Paribas Open 2020 no tendrá lugar en este momento debido a las preocupaciones relacionadas con el coronavirus y la seguridad de los participantes y asistentes al evento. Esto sigue la guía de profesionales médicos, los Centros para el Control de Enfermedades y el Estado de California", agregó el comunicado.

Por su parte, la FIFA confirmó la postergación de la reanudación de las eliminatorias asiáticas para prevenir el contagio del coronavirus.

Tras la advertencia que había lanzado el pasado jueves, la máxima entidad del fútbol mundial anunció que luego de consultar con la federaciones involucradas se decidió postergar los partidos programados para las ventanas del 23 al 31 de marzo y del 1 al 9 de junio de 2020.

La FIFA, en conjunto con la federación asiática (AFC), tomaron esta decisión "con el fin de garantizar la seguridad y proteger la salud de todas las personas involucradas" por la grave situación respecto al COVID-19, más conocido como coronavirus.

En el mismo comunicado, la FIFA informó que las eliminatorias asiáticas para los Juegos Olímpicos de Tokio se jugarán de acuerdo al calendario, a excepción de la eliminatoria de la clasificación femenina entre Corea del Sur y China, que se pasó para comienzos de junio.

Por otra parte, el partido entre Francia e Irlanda por el torneo Seis Naciones de Rugby fue pospuesto hasta el 31 de octubre próximo, según informaron las autoridades francesas, como medida de prevención por el coronavirus.

El partido debía jugarse el sábado próximoen el Stade de France, en París, y ya se había dispuesto que fuera a "puertas cerradas", pero una nueva decisión de las autoridades francesas lo postergó.

El otro partido, entre Italia-Inglaterra, ya había sido suspendido a causa de la epidemia del coronavirus que afecta a varios países del mundo.

Distinta fue la postura en el Gran Premio de Fórmula 1 de Melbourne, la primera carrera del año, que se realizará "normalmente" el domingo próximo, aseguraron los organizadores.

Ante el avance de la epidemia de coronavirus, los patrocinadores de la carrera aseguraron que en Australia "no hay infectados" y que el GP se disputará con público el domingo 15 de marzo, indicó la Gazzetta dello Sport.

El patrocinador de la carrera en Australia, Andrew Westacott, declaró a la prensa que "no está programado un escenario de carrera a puerta cerrada", algo que sí sucederá en el Gran Premio de Bahrein, previsto para el domingo 22 de marzo.

