Fumigadores como Stormtroopers.

La epidemia de Coronavirus que recorre el mundo y tiene en vilo a millones de habitantes, sigue sorprendiendo en algunos aspectos. China es uno de los países mas afectados por el coronavirus, ya que es donde nació, y sus habitantes han tomado medidas extremas para combatirlo.

Desde que se comenzó a propagar la epidemia, los chinos comenzaron a construir hospitales nuevos y pusieron en cuarentena a mas de 40 millones de habitantes. El mundo entero se sorprendió por su capacidad de accionar ante semejante virus pero muchos otros, también se lo tomaron con humor.

En las redes comenzó a circular un curioso video de unos fumigadores chinos que recorren las calles vacías con maquinas especiales para fumigar. En las imágenes se los pueden ver a todos cubiertos con un traje especial de color blanco y unas mascarillas para protegerse el rostro.

Las imágenes parecieron ser sumamente exageradas para muchos de los usuarios de las redes y se volvieron viral. El video recibió millones de comentarios y reproducciones. Muchos de los usuarios compararon a los fumigadores con los “Stormtroopers” de Star Wars.

El coronavirus sigue expandiéndose por el mundo y ya hay 108.000 casos de contagios en 100 países y casi 3.700 muertos. La mayoría de los casos se encuentran en China, lugar donde se originó la enfermedad, pero otros países como Italia, Francia y Alemania, también lo están padeciendo.

Impactantes imágenes de los fumigadores. Youtube.