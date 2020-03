Coronavirus en Europa, REUTERS.

Las autoridades de Chipre anunciaron hoy los dos primeros de casos de coronavirus en su territorio, por lo que la epidemia ya afecta a todos los países que conforman la Unión Europea (UE).





El COVID-19 ya ocasionó más de 110.000 casos de contagio a nivel global, la inmensa mayoría en China, epicentro del brote y donde se han registrado 3.646 muertes por la enfermedad, mientras que en total la cifra de fallecimientos ya supera los 4.000.

Con la confirmación de Chipre, el virus ya alcanzó a los veintisiete países de la UE, con Italia como principal foco de contagio, con más de 9.100 infectados y ubicada como el país con más muertes después de China.

El Gobierno italiano aprobó en carácter de urgente un decreto que cierra 23 provincias del norte del país hasta el 3 de abril, por lo que nadie podrá entrar o salir de ellas a no ser que sea por motivos "graves o inaplazables" de trabajo o familiares.



La medida, que afecta a unas 16 millones de personas, abarca las provincias de la región de Lombardía: Varese, Pavía, Milán, Monza, Como, Lecco, Sondrio, Bérgamo, Lodi, Cremona, Brescia y Mantua); más las provincias de Parma, Piacenza, Rimini, Reggio- Emilia, Módena (en la región de Emilia-Romaña), Pesaro y Urbino (en la región de Marche), Venecia, Padua, Treviso (en la región del Véneto), Alessandria y Asti (en la región de Piamonte).





En España, en tanto, los casos se elevan hasta 1.204, con 29 fallecidos y 30 dados de alta, y en Alemania el número de afectados se incrementó a más de 1.100 personas, según los datos del Instituto Robert Koch.





Por otra parte, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea realizarán una cumbre extraordinaria por videoconferencia para coordinar las medidas con las que intentarán contener la propagación de la epidemia.





El presidente del Consejo europeo, Charles Michel, manifestó a través de un mensaje en las redes sociales que se ha tomado la decisión de concertar la sesión con el objetivo de "coordinar los esfuerzos" entre las diferentes naciones.