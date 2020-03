Coronavirus, REUTERS.

España pasó este lunes a un escenario de "contención reforzada" en la lucha contra la propagación del coronavirus Covid-19 tras elevarse el número de víctimas fatales a 29 y superar largamente el millar de contagios, lo que llevó a las autoridades a suspender las clases en las zonas con mayor números de casos, la Comunidad de Madrid, y dos ciudades del País Vasco.

"Los datos indican un cambio a peor de la evolución de la enfermedad en España", aseguró el ministro de Sanidad español, Salvador Illia, en conferencia de prensa en Madrid, tras reunirse con las autoridades sanitarias de los gobiernos regionales.

El nuevo coronavirus Covid-19 deja ya 1.500 casos de contagio en España, 1.433 activos tras la muerte de 35 personas y los 32 pacientes recuperados. La Comunidad Valenciana confirmó el 3 de marzo la primera muerte por el virus. Desde entonces, se han registrado 21 en Madrid, seis en el País Vasco, tres en Zaragoza, tres en Barcelona y una en La Rioja.

Noticias relacionadas

La Comunidad de Madrid acumula el mayor número de contagios con 782 casos confirmados. Le siguen el País Vasco (197), La Rioja (104), Cataluña (102), Andalucía (54) y la Comunidad Valenciana (50). Se han identificado 32 casos en Aragón, 40 en Castilla y León, 26 en Castilla-La Mancha, 24 casos en las Islas Canarias, 13 en Navarra, 18 en Galicia, 17 en Asturias, 12 en Cantabria, 13 en Baleares, nueve en Murcia, uno de ellos un bebé de cinco meses, y siete en Extremadura. Ceuta y Melilla no tienen casos de momento.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid acumula 782 positivos y 21 muertes.

País Vasco



La comunidad acumula un total de 197 casos, con presencia en las tres provincias. El Departamento de Salud Vasco ha confirmado el fallecimiento de un hombre de 82 años con la enfermedad, que además tenía neumonía y la de otro hombre de 90 años en Vitoria el 7 de marzo. Tres mujeres de 87, 88 y 92 años murieron el 8 de marzo en Álava y otra más de 69 años de edad en Guipúzcoa, todas con patologías previas.

Cataluña

Cataluña es una de las comunidades con mayor número de contagios: 101 personas infectadas, de las que cinco permanecen hospitalizadas en estado grave.



La Rioja

La Rioja acumula 104 positivos contabilizados y un muerto y se ha sumado a la suspensión de la actividad educativa de 0 a 18 años en fase de "contención reforzada".



Comunidad Valenciana



En la Comunidad Valenciana se han diagnosticado 50 casos positivos en las tres provincias (29 en Valencia, 16 en Alicante y tres en Castellón).



Andalucía

Andalucía ha detectado 54 casos de Covid-19 en Málaga, Sevilla, Jaén, Almería y Cádiz.



Castilla y León



Castilla y León ha detectado 40 contagios: 24 en Burgos, seis en León, cuatro en Salamanca, tres en Valladolid y tres en Segovia.



Castilla - La Mancha



Castilla-La Mancha suma un total de 26 casos confirmados: 18 en Guadalajara, tres en Toledo, tres en Ciudad Real y dos en Albacete.



Aragón



En Aragón hay 32 casos positivos y tres muertes. La primera, la de un hombre de 87 años que estaba ingresado en estado grave en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.



Islas Canarias

La Gomera fue el primer territorio español en detectar el nuevo coronavirus en febrero. En total se han diagnosticado 24 casos: 15 en Tenerife, seis en Gran Canaria, dos en La Gomera y uno en Fuerteventura, de los que 18 siguen activos.



Cantabria



Cantabria acumula 12 casos activos, todos de carácter leve y relacionados con personas que o bien habían viajado a Italia o son de su entorno.



Islas Baleares



En Baleares hay 13 casos entre Mallorca (10), Menorca (2) e Ibiza (1). Dos personas han sido dadas de alta, la primera a mediados de febrero.

Asturias

Asturias tiene 17 casos de coronavirus. De estas personas, 11 se encuentran ingresadas, dos en estado grave, y seis están en seguimiento domiciliario. Un hombre de 70 años fue el primer positivo en la comunidad y está estable dentro de la gravedad.

Extremadura

Extremadura tiene siete casos positivos. Cuatro de ellos habían viajado previamente a Italia y se encuentran en Zafra (Badajoz), Cáceres y Coria (Cáceres).

Galicia

Galicia acumula 18 casos: cuatro en Vigo (Pontevedra), 13 en Coruña y uno en Ourense.

Navarra

En Navarra se han confirmado 13 casos, incluyendo el de una mujer de 39 años, que permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario de Navarra en estado grave.

Murcia

En Murcia hay nueve casos.