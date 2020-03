Hospital Argerich.

Los profesionales y no profesionales de la salud del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich reclamaron a las autoridades de ese establecimiento porteño "licencia y aislamiento" para los médicos, técnicos y enfermeros que hayan estado en contacto con el paciente muerto el día sábado infectado por coronavirus.

El hospital se encuentra en “colapso operativo” yal menos 16 personas que estuvieron en contacto con el fallecido fueron aisladas de manera preventiva.

El doctor Roberto Veneroni, jefe de guardia de los días lunes del Argerich, señala que ese sector se encuentra en “colapso operativo”. La carta dirigida al SAME y al PAMI para que no le envíen más pacientes dado el caudal de gente que acudió al hospital. Aquel nosocomio fue donde falleció el primer contagiado por el coronavirus, Guillermo Abel Gómez, el sábado pasado.

Veneroni detalla que “en día de la fecha [por el lunes] la Guardia Externa de este Hospital se encuentra en estado de colapso operativo por lo que no se encuentra en condiciones para recibir pacientes nuevos. Avisado al coordinador del SAME, Dr. Del Sel, y PAMI (FACOEB), Sr Buba, aérea operativa, sobre el colapso operativo de la guardia”.

"Suele pasar. No es un estado habitual, debe tener relación con la alteración social que comenzó con el coronavirus, pero insisto, pasa seguido”, precisó un médico que trabaja en el hospital sobre la situación de colapso.

"Son unos 40 profesionales y no profesionales que han estado en contacto que el paciente que ha muerto por coronavirus", dijeron voceros de los empleados nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estrado (ATE) en el Hospital Argerich, cuya administración corresponde al gobierno de la Ciudad.

Los empleados de ese hospital público ubicado en el barrio porteño de La Boca reclamaron de esta forma "licencia y aislamiento" a trabajadores que estuvieron en contacto con el paciente fallecido por coronavirus para evitar futuros contagios.

Asimismo, voceros de ATE reclamaron que "se refuerce la protección" de los trabajadores de salud y "elementos de trabajo confiables como guantes y barbijos".