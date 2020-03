Coronavirus en Panamá.

Panamá reportó el lunes el primer caso confirmado de coronavirus en su territorio: una mujer de 40 años que arribó en horas de la tarde al país centroamericano en un vuelo procedente de España, informaron las autoridades de salud.

En una conferencia de prensa, el Ministerio de Salud dijo que la mujer, cuya nacionalidad no fue divulgada, se encontraba bajo vigilancia médica en su domicilio, después de acudir a un centro hospitalario de la capital donde fue diagnosticada con el coronavirus COVID-19.

"Ella tiene, como podríamos decir, un cuadro de COVID de forma leve", afirmó la ministra de Salud, Rosario Turner.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente, Laurentino Cortizo, llamó a la calma a la población y pidió reforzar las medidas de higiene. "Así como hemos sido de los países más eficientes en su prevención, estamos preparados para enfrentar y tratar el COVID-19", escribió.

En todo el mundo, hay ahora más de 110,000 casos confirmados de coronavirus en más de 100 países, con cerca de 3,800 muertes, la mayoría de ellas todavía en China, informa la OMS.