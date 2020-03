Nazarena Vélez con un mensaje fuera de lugar contra Fede Bal.



Tras la conmoción que generó el anuncio de Fede Bal tras ser diagnosticado con cáncer de intestino, se viralizaron miles de mensajes de aliento hacia el actor y los famosos se solidarizaron en ese duro momento. En este contexto, todos los dedos señalaron a Nazarena Vélez quien lo había denunciado por un supuesto hecho de violencia contra su hija Barbie.

La actriz y productora decidió guardar silencio y no opinar, pero una de sus stories de Instagram generó el rechazo y repudio de sus seguidores, debido a que fue asociada con el cruel presente que atraviesa la familia Barbieri Bal.

A través de su cuenta de Instagram, si bien Nazarena no se refirió puntualmente a Federico Bal, publicó una promoción de un tratamiento contra la incontinencia urinaria y luego subió un posteo junto a su hijo menor Titi y escribió: "Siempre con ganas de vivir plenas y sin preocupaciones. Que nada les quite la sonrisa".

Nazarena recibió mensajes agresivos en los cuales la acusaban de festejar la enfermedad que acababa de anunciar el hijo de Carmen Barbieri. Entre otras cosas le señalaron que no debía escupir hacia arriba. Luego otros tildaron a Nazarena de oscura y de burlarse de un enfermo de cáncer. Frente a todo esto, la madre de Barbie explotó de bronca y grabó un video que publicó en sus stories.

"No puedo creer la locura humana. Estoy entre angustiada, dolida y asombrada. Al recomendar el centro de incontinencia urinaria, muchos me dijeron que no me podía burlar de la enfermedad de Fede Bal. No sé si son hijos de puta enfermos o estamos todos muy locos. Porque los que ven una foto mía con mi hijo y piensa que me burlo de un cáncer... es de no creer", lanzó Nazarena Vélez.