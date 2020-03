La amenaza del coronavirus en Italia es altamente grave, REUTERS.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció que todo el territorio de Italia permanecerá en cuarentena para contener la propagación del coronavirus, con "excepción de casos de necesidad, por motivos laborales o de salud".

"No habrá una zona roja, una zona restringida del país y otra no. Italia estará protegida en su conjunto. Se trata de evitar los movimientos en toda la península", manifestó Conte.

Christian Salaroli, reanimador anestesiólogo en el hospital Papa Juan XXIII de Bérgamo, cerca de Milán, Italia, dio una entrevista al diario Corriere Della Sera.

“Tenemos que elegir a quién tratar, como en cualquier guerra. Algunos de nosotros, médicos sin experiencia o recién llegados, salimos destrozados... Quédense en casa”, afirmó.

“No estamos en condiciones de hacer milagros. Es la realidad. La ventilación no invasiva es solo una fase de pasaje”, comentó.

“No todos pueden ser entubados porque faltan camas en terapia intensiva para atender a los enfermos que llegan al nivel crítico", agregó.

El relato de Salaroli es crudo y llega a asegurar que si una persona entre 80 y 95 años tiene “una grave insuficiencia respiratoria”, los médicos no proceden. “Si tiene una insuficiencia multiorgánica en más de tres órganos vitales, significa que tiene una tasa de mortalidad del cien por ciento”, advierte.

“He visto llorar a enfermeros, hombres y mujeres, con treinta años de experiencia. Algunos tienen crisis de nervios, tiemblan de improviso. La gran mayoría de los italianos no sabe lo que está pasando en los hospitales y quiero que sepan lo que ocurre, que tomen conciencia de la gravedad de la situación. Todavía hay demasiada gente en la calle. No salgan de casa, es la única manera de contener el contagio”, cerró.

El COVID-19 ya ocasionó más de 110.000 casos de contagio a nivel global, la inmensa mayoría en China, epicentro del brote y donde se han registrado 3.646 muertes por la enfermedad, mientras que en total la cifra de fallecimientos ya supera los 4.000.

Con la confirmación de Chipre, que informó sus dos primeros casos, el virus ya alcanzó a los veintisiete países de la UE, con Italia como principal foco de contagio, con más de 9.100 infectados y ubicada como el país con más muertes después de China, con 366.

El Gobierno italiano ya había aprobado en carácter de urgente un decreto que cerraba 23 provincias del norte del país hasta el 3 de abril, por lo que nadie podía entrar o salir de ellas a no ser que sea por motivos "graves o inaplazables" de trabajo o familiares.

La medida, que ahora se extendió a todo el territorio, afectaba a unas 16 millones de personas y abarcaba las provincias de la región de Lombardía: Varese, Pavía, Milán, Monza, Como, Lecco, Sondrio, Bérgamo, Lodi, Cremona, Brescia y Mantua); más las provincias de Parma, Piacenza, Rimini, Reggio- Emilia, Módena (en la región de Emilia-Romaña), Pesaro y Urbino (en la región de Marche), Venecia, Padua, Treviso (en la región del Véneto), Alessandria y Asti (en la región de Piamonte).

Por otra parte, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea realizarán una cumbre extraordinaria por videoconferencia para coordinar las medidas con las que intentarán contener la propagación de la epidemia.

El presidente del Consejo europeo, Charles Michel, manifestó a través de un mensaje en las redes sociales que se ha tomado la decisión de concertar la sesión con el objetivo de "coordinar los esfuerzos" entre las diferentes naciones.