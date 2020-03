Coronavirus en Argentina, dos nuevos casos confirmados, CANAL 26

Avanza el coronavirus también en la Argentina. Este martes se confirmaron dos nuevos casos de coronavirus en el país, por lo que el número de infectados ascendió a 19 en las últimas horas.

Según trascendió, uno de los casos fue detectado en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un paciente del partido bonaerense de La Matanza, que viajó a España y regresó el 3 de marzo pasado. Tuvo síntomas ese mismo día pero recién consultó el 9 de marzo. El Ministerio de Salud bonaerense dará a conocer el sanatorio donde se encuentra internado.

Hay 39 personas en observación que tuvieron contacto estrecho con el infectado. Además, un integrante del plantel sanitario que lo atendió.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

El otro caso confirmado hoy es el de un joven de 23 años que regresó de un viaje a Francia y permanece internado en el Hospital Muñiz de la Ciudad de Buenos Aires.

Con estas dos nuevas confirmaciones, en el país se tratan 18 personas con Covid-19: 10 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 en San Luis, 2 en Chaco, 1 en Córdoba, 1 en Río Negro y 3 en Buenos Aires.

El sábado pasado murió un paciente, con enfermedades de base, en el Hospital Argerich. Se trató del número 19 infectado, sumandose a los otros casos que están siendo controlados.

Your browser does not support the video element.

Este martes, el Gobierno anunció un fondo de 1.700 millones de pesos para hacer frente al avance del coronavirus.

Your browser does not support the video element.

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: LOS CASOS CONFIRMADOS



Desde el 26 enero se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) 87 casos con infección respiratoria aguda y sospecha de virus emergente y 39 contactos cercanos de casos confirmados.

Del total de contactos, 2 se descartaron por laboratorio luego de haber permanecido en aislamiento,1 se invalidó y 36 se encuentran actualmente bajo aislamiento domiciliario y seguimiento.

De los 87 casos sospechosos, 3 se confirmaron, 32 se descartaron, 10 se invalidaron por no cumplir con la definición de caso sospechoso y 42 aguardan resultados de laboratorio.

LA CIUDAD: LOS CASOS CONFIRMADOS



Unos 38 casos sospechosos que están siendo estudiados mediante análisis en el Instituto Malbrán.

Las autoridades sanitarias porteñas siguen la evolución de 111 contactos de las personas hospitalizadas con coronavirus y del paciente que murió a causa de la enfermedad.

A la fecha, el 107 recibió 1.497 llamados.