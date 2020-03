Coronavirus, REUTERS.

El coronavirus avanza sin parar, con más de 118 mil casos y más de 4.000 muertes en 115 países. Aunque el final del brote parece difícil de ver, hay países donde si pudieron frenar la propagación.

Uno de los ejemplos es Taiwán donde solamente registra 47 casos y una muerte. Estar a un paso de donde todo comenzó les permitió tomar una actitud proactiva rápidamente, con controles a pasajeros en sus aeropuertos desde el 31 de diciembre.

A principio de enero, enviaron un equipo de investigación a Wuhan y fueron de los primeros en detectar los casos en hospitales y aislarlos.



Singapour es otro de los ejemplos con con 96 casos y ninguna muerte con controles y restricciones a los viajes desde China, cuarentena obligatoria y un sistema de salud de altísima calidad permitieron contener la epidemia.

El Gobierno envió un kit de barbijos a cada hogar sin costo y multó a una pareja que brindó información falsa sobre los viajes que realizaron.



Turquía, cerca de Europa y Asia, no registra ningún contagio ya que implementaron el control de temperatura en sus aeropuertos y la cuarentena a pasajeros provenientes de China, controlando hasta el momento la epidemia de forma eficiente.