Captura del crimen.

La violencia no cesa en Rosario. Con medio centenar de víctimas en lo que va del 2020 -la mayoría vinculadas a disputas entre bandas narcos-, este lunes el dueño de un supermercado chino fue ejecutado de un tiro en la espalda cuando abría su local. VIDEO IMPACTANTE.

De acuerdo al material, el dueño del supermercado estaba fumando en la puerta, cuando una persona entró y tras unas breves palabras sacó un arma y lo corrió a los tiros. La víctima tenía al menos un impacto de bala en la espalda.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Dai Wenqing, de 35 años. Una vecina dijo en A Diario (Radio 2) que el ataque ocurrió cuando la víctima estaba abriendo el local y que testigos vieron la huida a pie del agresor. La Policía investigaba si luego la fuga la continuó en un auto.

El supermercado chino donde tuvo lugar el asesinato con tinte mafioso no es la primera vez que figura en las crónicas policiales.

En marzo del año pasado el mismo local ya había sido blanco de un ataque, cometido por una persona que disparó desde un Fiat 128. En aquella oportunidad Dai W. resultó herido de un disparo en la pierna, por lo que debió ser trasladado al hospital Carrasco de la ciudad de Rosario.