El gobierno italiano evalúa nuevas medidas para frenar los contagios del coronavirus, que ya provocó más de 600 víctimas en el país, y luego de haber decretado restricciones a los desplazamientos en todo el territorio, algunas regiones reclaman un "cierre total" de negocios y el freno de los transportes públicos para contener aún más los focos de infección.

El gobernador de la región norteña de Lombardía, Attilio Fontana, reclamó al gobierno del premier Giuseppe Conte que avale un "cierre total" de las actividades en la región más golpeada por los casos del Covid-19.

En un video por su redes sociales, Fontana aseguró que "no alcanza" el cierre de bares y restaurantes a las 18 y reclamó un paso más para poder limitar también el transporte público y mantener solo abiertos negocios de esencialidad como supermercados y farmacias, según reproduce el diario Repubblica.

En la misma línea se expresó el gobernador del Piemonte, Alberto Cirio, quien planteó que "si el gobierno decide que Lombardía haga este paso, creo que también nuestra región deberá de alguna forma estar involucrada".

Los pedidos de las regiones con más casos de infectados por el coronavirus se estudiarán en un consejo de ministros convocado para este miércoles, según anunció el diario La Stampa.

La posibilidad de un cierre total provocó la "preocupación" de la asociación de industriales Confindustria, según un comunicado distribuido por la organización.

En otras regiones del norte, los gobiernos locales avanzan mientras tanto con medidas más restrictivas, como en Campaña, donde la administración resolvió cerrar peluquerías y centros estéticos; o en Emilia-Romania, donde se cerraron heladerías y mercados, informó la cadena Rai.



Las prohibiciones

Desde ayer, los desplazamientos sin razón están prohibidos en todo el territorio itaiano, con penas de hasta tres meses de cárcel y multas de 200 euros a quien transite por razones que no sean de estricta necesidad como trabajo o salud.

Además, todos los oficios religiosos como misas y funerales, así como espectáculos deportivos, están interrumpidos hasta el 3 de abril, dentro del paquete de medidas anunciadas por Conte para buscar hacer frente a la rápida difusión del virus que ya contagió a más de 10.000 personas.