Ricardo Fort.

A casi siete años de la muerte de Ricardo Fort, la vida del empresario sigue dando que hablar y se conocieron nuevos datos reveladores de su vida privada.

Un periodista reveló quién fue uno de los amores imposible del empresario durante un largo tiempo. A esta noticia hay que sumarle el dato de que también había estado enamorado de un famoso abogado panelista, aunque no se reveló su identidad.

El dato de quien era el famoso actor fue revelado en el programa de Intrusos, allí el panelista Guido Záffora habló de la atracción que el chocolatero sentía por un actor argentino que por ese entonces, era productor.

"Estuvo enamorado de una persona muy famosa, ¡Pedro Alfonso!", comentó Guido.

Pedro Alfonso.

GENTILEZA INTRUSOS.



"Cuando Peter era productor, fue el responsable de grabar los segmentos de Fort en Miami”, agregó y además comentó que por ese entonces, Fort le mandaba relojes y anillos pero que Alfonso "no quería saber nada, se escapa de él".