Hotel derrumbado en China.

Un hotel de la ciudad de Guangzhou, en la provincia china de Fujian, que funcionaba como lugar para el aislamiento de personas que habían tenido contacto con casos confirmados de coronavirus Covid-19, se derrumbó en la madrugada del sábado.

Ahora se dio a conocer que un hombre fue sacado vivo tras permanecer atrapado por 69 horas. El accidente tuvo como cifra trágica la muerte de al menos 27 personas y otras dos siguen desaparecidas.

El hombre fue enviado al hospital inmediatamente después de ser rescatado. Un niño de 10 años y su madre habían sido rescatados alrededor de la medianoche. Se desconoce la condición de los tres sobrevivientes.

De las 71 personas que el sábado se encontraban en el inmueble en el momento del derrumbe, decenas fueron rescatadas con vida, pero aún se cree que tres aún están atrapadas bajo los escombros.

El hotel que contaba con 80 habitaciones se había adaptado recientemente para albergar durante el período de cuarentena a personas que mantuvieron contacto con casos confirmados de coronavirus.

En la provincia donde se ubica el hotel hay al menos 296 contagiados con Covid-19, según datos del Gobierno regional, mientras otras 10.819 personas habían sido puestas en observación al ser clasificadas como presuntos contactos cercanos de los afectados en toda la región.