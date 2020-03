El virus puede vivir 9 días en los celulares.

La pantalla de los teléfonos tienen muchísimos gérmenes y un estudio reveló que tienen 30 veces más bacterias que el asiento del inodoro. El virus Covid-19 puede vivir en superficies como metal, vidrio o plástico durante nueve días.

Justamente, como es algo con lo que estamos siempre en contacto es importante desinfectar los celulares correctamente. La norma general es limpiar las superficies con un paño suave, sin pelusa, y evitar los paños abrasivos. Tampoco se recomienda usar aerosoles, aire comprimido o blanqueadores, ni rociar limpiadores directamente sobre el aparato.

Apple informó en su página de soporte algunas medidas para limpiar los iPhone. Recomienda utilizar toallitas con alcohol isopropílico al 70% o toallitas desinfectantes Clorox.

Recomendaciones de productos Apple.

Recomiendan limpiar la superficie suavemente con un paño limpio y suave, y solo si es necesario humedecer la esquina de un paño con una pequeña cantidad de agua limpia y pasarlo suavemente por la pantalla. Después hay que usar la esquina seca del paño para eliminar el exceso de humedad que queda en el teléfono.

Por supuesto, el consejo que prevalece es el de evitar tocarse la cara después de manipular el teléfono. Algunas personas también sugieren como alternativa poner protectores de pantalla, que se pueden limpiar sin riesgos para el dispositivo o reemplazar después de cierto uso. O fundas comunes, de plásticos, goma o silicona, que también se pueden lavar con agua y jabón.

La opción más extrema, para fanáticos de la limpieza, es recurrir a dispositivos que usan luz ultravioleta que aseguran eliminar el 99,9% de los gérmenes. PhoneSoap, por ejemplo, promete hacerlo en 10 minutos mientras carga el dispositivo.