Pasajeros en Ezeiza con Canal 26.

Tras la confirmación del estatus de pandemia recibido por el avance del Covid-19 Coronavirus, de parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se determinado extremar las medidas de precaución y control, según lo que ha informado hoy el Gobierno argentino.

Se emitió un nuevo protocolo para pasajeros que arriben a la Argentina desde zonas de riesgo, y también se estableció la obligatoriedad de estar en cuarentena sin excepciones.

Con ese marco, CANAL 26 estuvo en el aeropuerto internacional de Ezeiza para palpar la situación real.

El aspecto poco habitual de la terminal aérea mostraba poca gente llegando al país, pero en la mayoría de los casos, casi todos coincidieron en que no se hacen los controles anunciados.

Una pasajera proveniente de Australia, con su rostro cubierto por barbijo, manifestó que "estuve en el norte del país y allí no había muchos casos, hasta que en una noche se dieron 50 casos y decidí quedarme en el hotel".

Canal 26 en Ezeiza por controles.

Sobre los controles dijo: "Hice escala en Chile y me hicieron los controles, pero acá, en Argentina, nada de nada".

CANAL 26 también habló con otra mujer recién llegada a la Argentina. "Por ahora no tuve ningún síntoma, pero me voy a aislar por 14 días", manifestó.

Y agregó: "Por las dudas estuve usando barbijo todo el tiempo", comentó la pasajera proveniente de Chile.

Ezeiza casi sin pasajeros, Canal 26.