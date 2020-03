Diferentes posturas en la corona británica por coronavirus

Harry y Meghan Markle, duque y la duquesa de Sussex, participaron de su último acto oficial como miembros de la realeza británica antes de concretar su salida, a fines de este mes. En esta ocasión, no se vieron apretones de mano ni grandes saludos, al parecer debido al coronavirus.

El encuentro estuvo liderado por la reina Isabel y acompañaron el príncipe Carlos y su mujer, Camila, el príncipe Guillermo y su esposa Kate Middleton.

Cuando los duques de Sussex abandonaron el servicio, Harry "chocó" -a modo de saludo- con el codo a Craig David, y Meghan abrazó a Alexandra Burke después de que ambos cantantes se presentaron en la conmemoración.

La pareja también se detuvo para felicitar a Anthony Joshua, el dos veces campeón mundial de boxeo de peso pesado, por su discurso elocuente y su herencia británica y nigeriana.