Estadios sin público en la Ciudad por coronavirus, AGENCIA NA

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Salud Fernán Quirós brindaron una conferencia de prensa para anunciar las nuevas medidas.

"Vamos a restringir todas las actividades de concentración de gente. Vamos a prohibir los recitales y eventos enfocados al turismo y la presencia de púbico en los eventos deportivos", sostuvo el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en una conferencia de prensa.

"Necesitamos el autoaislamientos de todos aquellos que hayan viajado", reiteró y anunció la prohibición de los recitales y dispuso que el fútbol se jueguen sin público.

Anunció, además, que tienen "un plan específico para el cuidado de adultos mayores".

"Entiendo que puede parecer exagerado, pero siempre vamos a elegir prevenir" dijo y se comprometió a que su gestión sea absolutamente transparente con la difución de la información.