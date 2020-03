Bar en Palermo donde asesinaron a un joven

Un hombre murió esta madrugada luego de recibir al menos dos puñaladas al mantener una pelea con una pareja a la salida de un bar del barrio porteño de Palermo.

El violento episodio ocurrió pasadas las 4 en la zona de las calles Fitz Roy y Cabrera. Los dos hombres habían asistido al bar Makena Cantina Club pero, según el testimonio del personal de seguridad del lugar, no hubo ninguna discusión en el interior del local y cada uno salió por sus propios medios.

Aunque todavía se desconocen los motivos que originaron el conflicto, lo cierto es que los dos se cruzaron apenas unos minutos después de haberse retirado del boliche pero solo uno de ellos, la víctima, intentó regresar hacia el local y se desplomó en el piso, a unos 3 o 4 metros de la entrada.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Según el relato de los testigos, los dos hombres se pelearon con golpes de puño en plena calle, pero cuando los médicos del SAME llegaron para asistir a la víctima comprobaron que tenía heridas de arma blanca en el tórax y en el abdomen. Las maniobras para reanimarlo no tuvieron éxito y murió en el lugar.

En tanto, el agresor habría escapado en compañía de una mujer hacia la calle Niceto Vega. Se cree que tendría entre 40 y 50 años y permanece prófugo.