Presidente Alberto Fernández, NA.

El presidente Alberto Fernández habló durante la noche de este jueves en cadena nacional para explicar las medidas que adopta el Gobierno para prevenir que se propague el coronavirus en la Argentina.





Fue la primera vez Alberto Fernández se dirijió al país en cadena nacional para anunciar una medida oficial desde que asumió al frente del Poder Ejecutivo el pasado 10 de diciembre.





El Presidente habló sobre la emergencia sanitaria que se declarará por un año en el país para intentar evitar que crezcan los casos de coronavirus, que ya suman 31.

"Ayer la OMS declaró al brote de Coronavirus como una pandemia. Quiero que sepan lo que estamos haciendo para frenar este virus que se extiende cada día en todo el mundo", comenzó el presidente.

"Es imprescindible el rol del Estado para dar protección, por eso dicté un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia pública en materia sanitaria", manifestó.

Y prosiguió: "Entre otras atribuciones permite fijar precios máximos y evitar el desabastecimiento, sobre todo para el alcohol en gel, barbijos y otros insumos críticos. También permite establecer la suspensión preventiva de espectáculos y el cierre de espacios públicos".

Cadena Nacional del presidente Alberto Fernández.

También expresó sobre la prohibición de ingreso de vuelos de zonas de riesgo que "se implementarán medidas para el regreso de los residentes en Argentina".

"Que todos los ciudadanos tomen las recomendaciones que estaremos difundiendo", dijo, y agregó: "Es un país que debe comprometerse con los demás y entender que lo que le pasa a uno, le pasa a todos".

"Esta pandemia nos convoca como sociedad, convoca al Estado nacional, a cada provincia y municipio", dijo el presidente.



Por último, dijo: "Tenemos que demostrar que en los temas importantes, estamos unidos. Somos la Argentina, un país unido donde cada uno tiene que comprometerse por los demás".

El primer mandatario tomó la decisión de hablar por cadena nacional porque considera que frente a la importancia que tiene la expansión de la pandemia, una de las claves para evitar la propagación es informar a la sociedad correctamente.

Fernández firmó hoy el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la emergencia sanitaria a nivel nacional por un año y la obligatoriedad de la cuarentena para los argentinos que aterricen en el país provenientes de las "zonas afectadas" por la pandemia de Covid-19, que incluye a todos los países de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China, e Irán.

La medida incluye la suspensión por el lapso de 30 días de los vuelos internacionales de pasajeros provenientes de los países donde circula el virus.

El DNU firmado por el Presidente y el gabinete "regula una serie de medidas para evitar y mitigar el efecto de contagio y hacer lo necesario para controlar la pandemia".

Los casos confirmados de coronavirus ascendieron hoy en el mundo a más de 128 mil. En tanto, los fallecimientos generados por el virus alcanzaron los 4700.