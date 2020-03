Anuncio del primer contagio en Mar del Plata. MDPHoy.

La Secretaría de Salud de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, confirmó este jueves el primer caso de coronavirus en la ciudad. También se informó que no hay ningún otro caso sospechoso ni en estudio. No hay circulación del virus en la ciudad y se recordó la importancia de reforzar las medidas de prevención.

La Secretaria de Salud Viviana Bernabei confirmó en una conferencia de prensa el primer caso de coronavirus en el partido de General Pueyrredon.

"Esta tarde tuvimos la confirmación de que el caso que teníamos en estudio como sospechoso -y que estába internado en aislamiento en una institución privada de la ciudad- dio positivo para coronavirus", dijo Bernabei. "Nos comunicamos con la clínica y el paciente está en observación", agregó.

Así mismo, expresó que "no tenemos otros casos sospechosos en estudio en la ciudad. No hay muestras enviadas ni recibidas en el INE ni en la ciudad de Buenos Aires. Este era el único caso sospechoso y no hay otro circulando en la ciudad", agregó.

La titular de Salud confirmó que el paciente tiene 71 años, que reside en la ciudad y que llegó procedente de España. "Vino con sintomatología en el avión y cuando llego a Ezeiza, se subió a un micro de Tienda León, con destino a Mar del Plata. El amigo que lo fue a buscar lo llevó directamente a la clínica, donde quedó aislado."

"A partir de la confirmación se empiezan a identificar los contactos. Lo que sabemos hasta el momento es que en ese micro vino en la parte inferior, así que se van a estar buscando los contactos. Inclusive, ya nos dijeron de Nación que nos van a mandar el listado de las personas que venían en el mismo vuelo, porque esta persona venía con sintomatología ya en el avión", detalló.

Por otro lado, Bernabei confirmó que este viernes a las 10 se reunirá por primera vez el Consejo Asesor de Prevención por el Coronavirus, conformado hoy a partir de la ordenanza aprobada en el Concejo Deliberante que también dispuso la Emergencia Administrativa Sanitaria para el partido de General Pueyrredon. El mismo estará encabezado por el intendente Guillermo Montenegro e integrado por expertos de la salud.