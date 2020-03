Jair Bolsonaro con barbijo en Brasil por coronavirus

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, apareció con un barbijo en la transmisión en vivo que todos los jueves hace por Facebook, y confirmó que se hizo el análisis para determinar si contrajo coronavirus.

El presidente se hizo un examen para determinar si tiene coronavirus y el resultado estará listo este viernes, completó el ministro Mandetta.

Bolsonaro explicó que usa la mascarilla o tapaboca porque su secretario de Comunicación, Fabio Wajngarten, contrajo coronavirus durante el viaje que realizó entre el viernes y martes pasados a Miami con la comitiva presidencial, en la cual hubo una cena con el presidente Donald Trump.

"Todos los que estábamos en el vuelo de vuelta hicimos los exámenes, que estarán en las próximas horas", afirmó Bolsonaro.

El mandatario anticipó que dará una cadena nacional a las 20.30 (misma hora que Argentina) para pedir que el domingo sus seguidores desistan de un acto de la extrema derecha convocada para protestar contra el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.

"La idea es que la posterguen", sostuvo.