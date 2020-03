Sanatorio Agote, donde se encontraba internado el primer paciente con coronavirus

El primer paciente de Argentina contagiado de coronavirus fue dado de alta, tras permanecer internado desde el pasado 3 de marzo.

Esta persona de 43 años, que primero estuvo internado en la clínica de Swiss Medical Center y luego derivado al Sanatorio Agote se fue a su casa ya sin la enfermedad.

Al "paciente cero", que había llegado el 1 de marzo desde Italia, se le hicieron tres pruebas para descartar que aún tenga el virus antes de determinar su alta.

Horas después de ser internado con coronavirus, Ariel publicó un video haciendo bromas y en buen estado de salud: "Estoy bárbaro, me siento re bien. Faltan unos días pero se que va a estar todo bien".

Y enseguida agregó: "¿No sabés a qué hora me traen comida, no? ¿sushi hay, no, no?".

De esta manera, el primer paciente de Argentina en contagiarse coronavirus fue dado de alta justo el día en que en el país los casos se elevaron a 31, con la confirmación de 10 nuevos pacientes afectados.