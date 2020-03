Florencia Peña siempre encuentra una vuelta para ser tendencia en redes.

Debido a la declaración de la pandemia de coronavirus, Florencia Peña decidió hacer "al mal tiempo buena cara" mostrando su figura con una lencería hot que explotó las redes sociales y tomárselo con humor, fiel a su estilo.

"Regalate una noche porno. Si estás en cuarentena, que los 15 días sean porno y felicidad. Amar fuerte toda la línea de lencería “hot” que me mandaron de un sexshop. Quise hacer una foto y ahora no se cuál de las 5 me gusta más ¿Me ayudan a decidir?", lanzó la ex jurado del Bailando como una proposición de alto voltaje para que , en medio de la crisis, sus seguidores puedan reirse y descontracturar un rato.

Sin embargo, en el mismo posteo, Peña aclaró que la lencería se puede pedir delivery en una hora en CABA si van a un centro particular y también sumó: "La foto es sin filtro". De esto último se tomaron sus seguidores para halagarla y festejar su bestial figura que nunca pasa desapercibida cuando decide posar y probar distintas poses jugadas y sexuales frente a cámara.

Noticias relacionadas

Una vez más Flor Peña destapa las redes y su contenido genera miles de likes.